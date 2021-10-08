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10-річний учасник родео загинув, коли його кінь раптом впав мертвим та придавив вершника

8:49 8 жовтня 2021
Ледженд з конем

10-річний хлопчик з Техасу Ледженд Вільямсон, учасник і призер багатьох змагань з родео (традиційного американського «ковбойського» виду спорту), загинув під час підготовки до фіналу на одному з конкурсів для юніорів у штаті Луїзіана.

Як повідомляє Daily Mail, кінь хлопчика несподівано встав на диби та впав мертвим, роздавивши вершника. Як сказав пізніше ветеринар, у тварини стався раптовий інфаркт або ж розрив аневризми мозку.

Травми, які отримав під час падіння Вільямсон, виявилися смертельними. Він помер в лікарні.

За тиждень до загибелі Ледженд за допомогою своїх батьків відкрив банківський рахунок, щоб збирати свої грошові виграші.

Раніше «ФАКТИ» писали — Трагедія в Києві: восьмирічний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі.

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