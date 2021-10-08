Принц Гаррі обожнює свою чотиримісячну доньку Лілі та читає їй казки на ніч — інсайдер

Британський принц Гаррі, якого, як зізнався чоловік внучки Єлизавети II Зари Тіндолл, в королівській родині мріють «пару разів стукнути», обожнює свою дочку Лілібет, яка народилася 4 червня. Як повідомив інсайдер виданню Us Weekly, Гаррі подобається читати своїй чотиримісячній крихітці казки на ніч, а також заколисувати її перед сном. І це у принца чудово виходить. «У нього по-справжньому чарівний дотик», — повідомило джерело, яке додало, що з появою Лілі «кожен день стає все щасливішим» для 37-річного Гаррі, його 40-річної дружини Меган Маркл та їхнього дворічного сина Арчі.

«Так багато любові та вдячності. Вони не могли б просити більшого», — цитує видання слова друга сім'ї.

Під час недавнього візиту подружжя в Нью-Йорк Меган на питання про доньку відповіла, що вона «прекрасна».

Тим часом вже підійшов час хрестити дитину, і поки незрозуміло, де відбудуться хрестини. Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сассекські хочуть хрестити Лілі у Віндзорському замку — як члена королівської сім'ї. Але старший брат Гаррі принц Вільям виступив проти цієї ідеї.

фото Getty

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