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Тіла вирізали рятувальники: в Польщі в смертельній ДТП загинули молоді українці

19:23 7 жовтня 2021
Поліція

У Польщі, де раніше загинуло молоде подружжя-українців, в місті Катовіце сталися дві аварії, в яких постраждали громадяни України. Про це повідомляє Slaskie.

У середу, 5 жовтня, в одному з ДТП автомобіль Opel Astra врізався в дерево. В аварії загинули двоє громадян України у віці 21 і 22 років. Їхні тіла вирізали рятувальники. Причини аварії встановлюються.

У четвер, 6 жовтня, в одному з тунелів у ДТП потрапила вантажівка під керуванням 43-річного українця — він з'їхав з дороги та врізався в захисний екран, який розташований уздовж дороги. В результаті була пошкоджена система управління подачею електроенергії і вентиляції в тунелі.

Чоловіка госпіталізували — він без свідомості, у важкому стані. Українець працює в польській транспортній компанії.

Раніше повідомлялося, що в Польщі вантажівка збила дорожнього робітника з України — ДТП завершилася летальним результатом.

Фото kaz

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