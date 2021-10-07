Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

95-річна королева Великобританії Єлизавета II прийшла до висновку, що Кейт Міддлтон (яка недавно викликала фурор на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда) готова стати гідною дружиною короля. Як заявило джерело видання Us Weekly, Її Величність останнім часом щотижня таємно зустрічалася з принцом Вільямом та його дружиною. Вони зв'язувалися віртуально — через Zoom.

«З часом Кейт довела Єлизаветі, що їй можна довіряти, і у них склалися чудові стосунки. Єлизавета впевнена, що з Кейт вийде відмінна королева», — говорить інсайдер. Після того, як Вільям зійде на престол і стане правлячим королем, його дружина отримає титул королеви-консорта.

Простолюдинці Кейт, яка вийшла заміж за принца у 2011 році, було потрібно майже десять років для того, щоб подолати невпевненість у собі та почуття незручності, коли вона знаходиться у центрі уваги. Тепер 39-річна герцогиня Кембриджська стала справжньою принцесою — «безстрашною», тією, що «знає королівський протокол, як свої п'ять пальців», а також довела, що може бути «командним гравцем» у королівській родині.



Її Величність не боїться за майбутнє монархії, знаючи, що передасть кермо влади в надійні руки. Вільям і Кейт вже мають набагато більший вплив на прийняття важливих рішень, що стосуються палацу.

Сама Кейт, хоча і «трохи нервує» через відповідальность, пов'язану з її майбутньої «посадою», готова прийняти виклик. «Вона вірить в себе і відчуває, що тепер у неї є мудрість, сміливість і сила для того, щоб домогтися успіху».

В цей час офіційний спадкоємець престолу — старший син Єлизавети, 72-річний батько Вільяма принц Чарльз. Він є найстаршим з усіх спадкових принців сучасності, а також абсолютним рекордсменом в історії Британії за тривалістю перебування у статусі спадкоємця корони. Приблизно в його віці багато європейських монархів вже пішли на спочинок і відреклися від престолу на користь своїх дітей. Так, королева Нідерландів Беатрікс склала з себе корону у 2013 році у віці 75 років. Король Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу у 2014 році у віці 76 років.

Ходять чутки, що на трон після смерті королеви може відразу зійти принц Вільям. Або ж це станеться незабаром після сходження Чарльза на престол. У всякому разі, герцог і герцогиня Кембриджські вже повністю готові стати королем і королевою.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон планують переїхати до Віндзора — щоб бути ближче до королеви.

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