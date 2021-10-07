Колишня «Міс Великобританія» після розлучення стала багатшою за королеву Єлизавету II

Модель, автор популярних пісень та співачка Кірсті Бертареллі, яка завоювала у 1988 році титул «Міс Великобританія» (Miss United Kingdom) таємно розлучилася зі своїм 56-річним чоловіком-мільярдером Ернесто Бертареллі, з яким прожила 21 рік.



Як повідомляє видання Daily Mail, після розлучення 50-річна Кірсті стала найбагатшою розлученою жінкою Британії. І навіть перевершила у багатстві королеву Єлизавету II. За даними видання, при розлученні пані Бертареллі (в дівоцтві Ропер) отримала 350 мільйонів фунтів стерлінгів (475 млн доларів). Крім того, чоловік, колишній власник біотехнологічної компанії Serono, віддав Кірсті будинок на озері Женева у Швейцарії вартістю майже 71 мільйон доларів. Їй також належить шале вартістю 11 мільйонів доларів на швейцарському лижному курорті Гштад.

Особисті статки Її Величності оцінюється у 365 мільйонів фунтів (майже 496 мільйонів доларів).

Колишня королева краси, яка сама походить з дуже заможної британської сім'ї (Роперам належала компанія Churchill China — один з найбільших у світі виробників керамічних виробів), вийшла заміж за італійсько-швейцарського бізнесмена у 2000 році. Вони познайомилися трьома роками раніше на відпочинку в Італії. У пари троє дітей.

Цього року Кірсті та Ернесто разом займали 14-е місце в списку найбагатших британців за версією газети Sunday Times. Їхні спільні статки оцінювалися майже у 12,5 мільярда доларів.

1988 рік

Раніше «ФАКТИ» писали, що розлучення Фархада і Тетяни Ахмедова несподівано завершилося мировою угодою.

Фото Daily Mail

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