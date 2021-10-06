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В мережі запустили фейковий трейлер фільму-розслідування про «вагнерівців»: в Bellingcat виступили з заявою

19:55 6 жовтня 2021
затримання

В мережі з'явився трейлер фільму Netflix про бойовиків ПВК «Вагнер», автором якого нібито є розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Засновник Bellingcat, журналіст Еліот Хіггінс назвав трейлер фейком та зауважив, що він не має нічого спільного з документальним фільмом по «вагнергейту», який журналісти Bellingcat тільки готуються опублікувати.

«Не знаю, хто це зробив, але це не від нас, у нас навіть немає назви для документа, і ми безумовно не продали його Netflix (поки)», — написав Хіггінс.

Нагадаємо, у 2020 році в Білорусі було затримано групу бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Частина затриманих брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських сил.

Україна звернулася до Білорусі з проханням про екстрадицію бойовиків. Але в останній момент Мінськ відправив найманців в Росію.

В Україні зрив операції по «вагнерівцям» викликав резонанс у суспільстві. Під впливом громадськості цю справу доручили вивчити тимчасовій слідчий комісії під головуванням нардепа від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої.

Засідання комісії кілька разів переносили. А недавнє засідання по «вагнергейту» перервали, як тільки ексглава ГУР Бурба почав давати свідчення.

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