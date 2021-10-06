В мережі запустили фейковий трейлер фільму-розслідування про «вагнерівців»: в Bellingcat виступили з заявою

В мережі з'явився трейлер фільму Netflix про бойовиків ПВК «Вагнер», автором якого нібито є розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Засновник Bellingcat, журналіст Еліот Хіггінс назвав трейлер фейком та зауважив, що він не має нічого спільного з документальним фільмом по «вагнергейту», який журналісти Bellingcat тільки готуються опублікувати.

«Не знаю, хто це зробив, але це не від нас, у нас навіть немає назви для документа, і ми безумовно не продали його Netflix (поки)», — написав Хіггінс.

This trailer is apparently doing the rounds, supposedly some people think its for our upcoming Wagnergate documentary. No idea who made it, but it's not from us, we've not even got a title for the doc yet, and we've definitely not sold it to Netflix (yet). pic.twitter.com/J2yPRZkqwA - Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 6, 2021

Нагадаємо, у 2020 році в Білорусі було затримано групу бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Частина затриманих брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських сил.

Україна звернулася до Білорусі з проханням про екстрадицію бойовиків. Але в останній момент Мінськ відправив найманців в Росію.

В Україні зрив операції по «вагнерівцям» викликав резонанс у суспільстві. Під впливом громадськості цю справу доручили вивчити тимчасовій слідчий комісії під головуванням нардепа від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої.

Засідання комісії кілька разів переносили. А недавнє засідання по «вагнергейту» перервали, як тільки ексглава ГУР Бурба почав давати свідчення.

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