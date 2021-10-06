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Дональд Трамп вибув зі списку найбагатших американців — вперше за 25 років

10:05 6 жовтня 2021
Дональд Трамп

45-й президент США Дональд Трамп вибув зі списку «400 найбагатших американців», який щорічно представляє журнал Forbes. Це сталося, як пише видання, вперше за 25 років. Статок 75-річного бізнесмена все ще не такий вже й малий і оцінюється у 2,5 мільярда доларів. Проте йому не вистачило 400 мільйонів, щоб подолати нижній поріг і увійти до нинішнього рейтингу.

Минулого року активи Трампа були такими ж, але цього ще вистачило, щоб зайняти 339-е місце. Загалом статки магната у сфері нерухомості з початку пандемії скоротився на 600 мільйонів доларів.

Загальний статок 400 найбагатших американців, за даними видання, становить 1,8 трильйона доларів. На перше місце знову повернувся власник аерокосмічної компанії Blue Origin та засновник Amazon Джефф Безос зі статком у 201 мільярд доларів. Ілон Маск, який його тимчасово відтіснив, засновник компаній SpaceX і Tesla, займає зараз друге місце з 190,5 мільярдами. На третьому — голова Facebook Марк Цукерберг. Його капітали оцінюють в 134,5 мільярда — хоча повідомлялося, що після недавнього падіння Facebook він збіднів відразу на 6,6 мільярда доларів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс, що довгий час утримував титул найбагатшої людини на планеті, виявився лише четвертим. У нього «всього» 134 мільярди. Причиною тому стало його недавнє розлучення з дружиною Меліндою, якій він віддав частину своїх активів.

фото Forbes

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