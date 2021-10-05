Полювання не вдалося: в Росії п'яний суддя підстрелив колегу, прийнявши його за качку

У Челябінській області під час полювання на качок був важко поранений голова Еткульского суду Вадим Кінзін. Про це повідомляє 74.ru.

У пораненні судді підозрюється його колега, голова Еманжелінського суду Михайло Грачов. За даними ЗМІ, Кінзін отримав поранення в груди та госпіталізований з пошкодженням ряду внутрішніх органів.

За однією з версій, суддю поранили випадково, так як стрілок був п'яний і прийняв колегу, який сховався в очереті, за качку. Перевіряється також припущення, що суддя сам поранив себе.

Слідчим належить з'ясувати, чому голови районних судів в робочий час перебували на полюванні.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік, якому заважав шум за стіною, застрелив дев'ятирічну дівчинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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