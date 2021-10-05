У США колишню «найкращу вчительку року» заарештовано за «багаторазовий секс» з 14-річним учнем

В американському штаті Флорида, в окрузі Маямі-Дейд, заарештовано шкільну вчительку, яка викладала дітям акторську майстерність. 31-річну Бріттіні Лопес-Мюррей звинувачують у багаторазовому сексі з 14-річним хлопчиком. Раніше він був її учнем, але в цей час навчається в іншій школі.

Як повідомляє видання Miami Herald, їхні інтимні стосунки ймовірно почалися у серпні цього року — після того, як Бріттіні надіслала підлітку текстове повідомлення, в якому зізналася «у своїх почуттях» до нього. Пара почала регулярно зустрічатися. Іноді вчителька заїжджала за підлітком після його тренувань з баскетболу, і вони займалися сексом в її машині.

Лопес-Мюррей і школяр обмінювалися інтимними фотографіями, а також повідомленнями, де докладно розповідалося, «наскільки їм подобається секс один з одним». Це листування побачила сестра хлопчика, якій його поведінка здалася підозрілою. «Голі» фото вчительки у телефоні сина також знайшов його батько.

Лопес-Мюррей працювала в школі чотири роки. У 2017 році вона була визнана «найкращою вчителькою-новачком». Її звільнили, як тільки стало відомо про арешт.

Бріттін Лопес-Мюррей

Раніше «ФАКТИ» писали, що в США 40-річну вчительку заарештували за секс з 15-річним учнем.

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