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Целюліт і сепсис: тісні мінішорти ледь не вбили дівчину

10:15 5 жовтня 2021
Шорти

Жителька американського штату Північна Кароліна розповіла у соцмережі TikTok свою історію, яка стала вірусною. Дівчина на ім'я Сем зізналася, що її ледь не вбили занадто тісні й короткі мінішорти. Таке сексуальне вбрання вона обрала для побачення з хлопцем, з яким нещодавно познайомилася і хотіла справити враження. Сем відразу відчула, що в цьому одязі їй незручно, але ігнорувала неприємні відчуття протягом восьми годин.

Шорти дуже сильно натерли шкіру сідниць. На наступний день вона відчувала гострий біль. А потім її стан погіршився, і Сем опинилася в реанімації з зараженням крові.

«Лікарі діагностували у мене сепсис. І целюліт … Я провела майже чотири дні в реанімації. Лікарі обговорювали можливість того, що їм доведеться відрізати інфіковану частину моєї дупи», — сказала 25-річна дівчина.

На щастя, операції вдалося уникнути. Ще три дні Сем провела у звичайній лікарняній палаті. А потім місяць відпочивала вдома. Причому їй через якийсь час довелося знову повернутися до лікарні, де їй кололи антибіотики.

@imtoooldtobeonthis

Reply to @ alyssakathryn1 ## greenscreen THE SHORTS. Pls do not judge me for how I dressed in 2017 hahahah

original sound — on here bc corona

Раніше «ФАКТИ» писали — Впала в кому і залишилася без рук: жінка постраждала від укусу домашнього собаки.

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