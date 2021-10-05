Instagram, WhatsApp і Facebook відновили роботу, причину масштабного збою в Мережі встановлено

Глобальний збій в роботі соцмережі Facebook, а також двох інших популярних сервісів компанії — Instagram і WhatsApp, тривав 6 годин і зачепив мільйони користувачів. Засновник Facebook Марк Цукерберг кілька годин тому оголосив, що сервіси знову працюють.

І Цукерберг, і адміністрація Facebook вибачилися перед користувачами. «Приношу вибачення за сьогоднішній збій — я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми», — йдеться в заяві засновника компанії.

Від збою, за даними сайту DownDetector, постраждали не менше 10 мільйонів чоловік — саме стільки направили на сайт скаргу про проблеми в соцмережі.

Facebook опублікував офіційне пояснення причин збою. У компанії підтвердили, що виникли проблеми з конфігурацією маршрутизаторів. Рутинне оновлення протоколу BGP пройшло не так, як повинно було, але в будь-якому випадку це був не злом і не спроба викрасти особисті дані, як припускали деякі користувачі. Адміністрація соцмережі запевняє, що вся персональна інформація користувачів в безпеці.

Проблеми у соцмережі трапилися за день до того, як в Конгресі США збиралися заслухати інформацію про внутрішню «кухню» Facebook від колишньої співробітниці компанії.

Збій в роботі Facebook був наймасштабнішим з 2019 року. Тоді соцмережа «лягла» більш ніж на добу.

Нагадаємо, через проблеми з роботою Facebook акції компанії на торгах впали в ціні, Марк Цукерберг втратив мільярди доларів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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