Вирішили показати хто є хто: названо ймовірну причину глобального падіння Facebook та Instagram

Глобальний збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp може бути пов'язаний з потужною DDoS-атакою. Якщо це так, то доведеться визнати, що диверсія була добре спланована, а зловмисники володіють просто неймовірними ресурсами, безліччю машин. Таку думку висловив хакер Олександр Варськой в коментарі «360».

Хакер припустив, що атакуючі вирішили «продемонструвати силу людей, що заправляють на чорному ринку». Варськой сподівається, що збій не триватиме довго, можливо вже завтра, 5 жовтня, все налагодиться, а керівництво Facebook все-таки перестане відмовчуватися і виступить з офіційною заявою.

Серед інших причин збою називалися технічні проблеми. В системі отримання інформації про домени (Domain Name System) зникли записи, що дозволяють знайти домени Facebook і Instagram. «Все це виглядає як епічна помилка конфігурації. Facebook, немовби, більше не існує в інтернеті», — зазначає експерт з кібербезпеки Кевін Бомонт.

Facebook announced that their team of experts are aware of issues and are fixing them as we speak. #FacebookDown pic.twitter.com/9D6YZE2tX4 - Jeff Frye (@JefferyFrye) March 14, 2019

Проблеми у Facebook спостерігаються не тільки в онлайні. Співробітники компанії не могли потрапити на робочі місця, оскільки перестала працювати пропускна система на вході.

Програміст і колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден вважає, що збій в популярних соціальних мережах дасть шанс світові оздоровитися. «Facebook і Instagram загадково йдуть в офлайн, і за один прекрасний день світ стає більш здоровим», — написав він у Twitter.

З огляду на те, що Twitter залишався єдиною великою соцмережею, яка реально працювала, користувачі не втрималися від мемів з цього приводу.

Меми були актуальні, доки проблеми не почалися і у Twitter.

А керівник Мінціфри Михайло Федоров жартує, що в зв'язку з таким збоєм доведеться створювати альтернативу Facebook і Instagram в додатку «Дія».

«Ще годинку і доведеться в „Дії“ робити стрічку новин та сторіс. Як людина, яка має відношення до створення продуктів, якими користується багато людей, боюся уявити, що зараз відчуває команда Facebook, коли лежать відразу три їхні продукти: Facebook, Instagram, WhatsApp», — написав міністр.

Експерти проекту NetBlocks, що займається кібербезпекою, підрахували, що дві години відсутності Facebook, Instagram і WhatsApp обійшлися глобальній економіці в 160 млн доларів. Акції Facebook на торгах впали в ціні на 5%, а Марк Цукерберг втратив мільярди доларів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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