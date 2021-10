Вирішили показати хто є хто: названо ймовірну причину глобального падіння Facebook та Instagram

Глобальний збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp може бути пов'язаний з потужною DDoS-атакою. Якщо це так, то доведеться визнати, що диверсія була добре спланована, а зловмисники володіють просто неймовірними ресурсами, безліччю машин. Таку думку висловив хакер Олександр Варськой в коментарі «360».

Хакер припустив, що атакуючі вирішили «продемонструвати силу людей, що заправляють на чорному ринку». Варськой сподівається, що збій не триватиме довго, можливо вже завтра, 5 жовтня, все налагодиться, а керівництво Facebook все-таки перестане відмовчуватися і виступить з офіційною заявою.

Серед інших причин збою називалися технічні проблеми. В системі отримання інформації про домени (Domain Name System) зникли записи, що дозволяють знайти домени Facebook і Instagram. «Все це виглядає як епічна помилка конфігурації. Facebook, немовби, більше не існує в інтернеті», — зазначає експерт з кібербезпеки Кевін Бомонт.

Facebook announced that their team of experts are aware of issues and are fixing them as we speak. #FacebookDown pic.twitter.com/9D6YZE2tX4