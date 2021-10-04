Королева Єлизавета II «витрачає мільйони доларів» на юридичний захист свого сина принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

Королева Великобританії Єлизавета II витрачає мільйони доларів, фінансуючи приватним порядком юридичний захист свого середнього сина принца Ендрю. 61-річного герцога Йоркського звинувачує у зґвалтуванні 38-річна Вірджинія Джуффре, яка проживає в США.

Деякий час Ендрю переховувався в шотландському замку королеви Балморал від американських юристів, які хотіли вручити йому необхідні документи по цій справі — без чого неможливо почати судовий процес. Зрештою Ендрю офіційно підтвердив, що отримав папери, продовжуючи наполягати на своїй невинності. І поїхав з Балморала до Лондона, щоб нарешті побачити свою внучку Сієнну, яку 18 вересня народила його старша донька принцеса Беатріс.

За відомостями видання The Telegraph, королева погодилася оплачувати витрати сина на юристів після його скандального інтерв'ю, яке він дав на телеканалі Бі-бі-сі у листопаді 2019 року. У ньому Ендрю розповідав про свої стосунки з мільйонером-педофілом Джеффрі Епштейном, а також намагався виправдатися після звинувачень Вірджинії, яка заявила, що її примушували займатися з принцом сексом, коли їй було всього 17 років. Принц заявив, що взагалі її не пам'ятає — хоча існує фотографія, де вони сфотографовані разом. Після виходу в ефір експерти назвали інтерв'ю повним провалом і катастрофою. І Ендрю довелося скласти з себе королівські повноваження.

Минулого тижня герцог Йоркський збільшив свою американську команду юристів, найнявши відомих фахівців Мелісу Лернер і Ендрю Бреттлера. Так, послуги одного тільки консультанта Бреттлера обходяться принцу у 2000 доларів на годину.

За даними видання, Її Величність спонсорує сина коштом особистих доходів з герцогства Ланкастерського — сукупності нерухомого майна, що належить британському монарху. Основними джерелами доходів герцогства є сільськогосподарські угіддя, здача в оренду історичної нерухомості та фінансові інвестиції.

У самого Ендрю немає істотних доходів. Так що фінансувати судову битву за чесне ім'я принца доведеться його матері.

Раніше «ФАКТИ» писали — У хустці, гумових чоботях і з лопатою: королева Єлизавета II з'явилася на публіці вперше за два місяці.

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