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Шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що сховалася в туалеті міського будинку

10:17 4 жовтня 2021
Тамара

Шестирічна Тамара Абдул Рахман, яка проживала у місті Абха на південному заході Саудівської Аравії, пішла в туалет, не помітивши отруйну змію, яка там причаїлася, перш ніж та атакувала. Як повідомляє видання The Mirror, рептилія вкусила дитину. Тамару терміново госпіталізували, але незабаром вона померла.

Батько дівчинки каже, вона так раділа, коли змогла повернутися до школи після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу. «Але це була воля Аллаха … Я вірю в Аллаха і мене все влаштовує. Він пише для нас долю», — сказав чоловік про смерть своєї дитини.

Він також повідомив, що сім'я була вражена, оскільки ніхто не очікував, що в їхньому будинку до туалету може пробратися така тварина — особливо з огляду на те, що вони живуть в місті.

Ймовірно, що дівчинку вкусила гадюка.

Раніше «ФАКТИ» писали — Якщо людину вкусила змія, треба швидко видавити або висмоктати отруту з ранки.

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