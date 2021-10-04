Сам був за штурвалом: румунський мільярдер загинув в авіакатастрофі з дружиною та сином
На околиці італійського міста Мілан невеликий приватний літак Pilatus PC-12 врізався у двоповерховий офісний будинок, який пустував через ремонт. Після цього спалахнула пожежа.
#Milano, #aereo precipitato. Prosegue l'intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d'equipaggio e 6 passeggeri [ # 3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM- Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021
На землі ніхто не постраждав. Всі вісім осіб, що знаходилися на борту літака, загинули. Як повідомляє видання Daily Mail, за штурвалом перебував 68-річний румунський мільярдер-забудовник Дан Петреску. Разом з ним летіли два члени екіпажу і п'ятеро пасажирів — включаючи його 65-річну дружину Реджину Доротею, їхнього 30-річного сина Дана Стефана, а також маленького хлопчика (ким він доводиться сім'ї Петреску — не повідомляється).
Авіакатастрофа сталася через 11 хвилин після зльоту Pilatus PC-12 з міланського аеропорту Лінате. Літак прямував на італійський острів Сардинія, де на своїх рідних чекала 98-річна мати Дана.
Петреску, один з найбагатших людей Румунії, очолював велику будівельну фірму і був власником мережі гіпермаркетів і торгових центрів. Він, як і його син, мав подвійне громадянство Румунії та Німеччини.
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