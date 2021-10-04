Сам був за штурвалом: румунський мільярдер загинув в авіакатастрофі з дружиною та сином

На околиці італійського міста Мілан невеликий приватний літак Pilatus PC-12 врізався у двоповерховий офісний будинок, який пустував через ремонт. Після цього спалахнула пожежа.

На землі ніхто не постраждав. Всі вісім осіб, що знаходилися на борту літака, загинули. Як повідомляє видання Daily Mail, за штурвалом перебував 68-річний румунський мільярдер-забудовник Дан Петреску. Разом з ним летіли два члени екіпажу і п'ятеро пасажирів — включаючи його 65-річну дружину Реджину Доротею, їхнього 30-річного сина Дана Стефана, а також маленького хлопчика (ким він доводиться сім'ї Петреску — не повідомляється).

Авіакатастрофа сталася через 11 хвилин після зльоту Pilatus PC-12 з міланського аеропорту Лінате. Літак прямував на італійський острів Сардинія, де на своїх рідних чекала 98-річна мати Дана.

Петреску, один з найбагатших людей Румунії, очолював велику будівельну фірму і був власником мережі гіпермаркетів і торгових центрів. Він, як і його син, мав подвійне громадянство Румунії та Німеччини.

Дан Петреску

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