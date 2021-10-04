Автор карикатур на пророка Мухаммеда загинув в ДТП разом з двома поліціянтами-охоронцями

У Швеції загинув в автокатастрофі 75-річний художник Ларс Вілкс — автор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда. Як повідомляє видання Daily Mail, разом з ним загинули двоє приставлених до нього поліціянтів-охоронців. Машина, в якій на великій швидкості їхали Вілкс та офіцери поліції, несподівано виїхала на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Обидві машини загорілися. 45-річний водій вантажівки госпіталізований у важкому стані.

Ведеться розслідування обставин ДТП. «На цей час момент я не можу сказати, чи є будь-які підозри у скоєнні злочину», — заявив представник поліції Рікард Лундквіст.

Раніше художник, якого внесли до списку «головних ворогів ісламу», пережив два замахи на своє життя. За його голову терористична організація «Аль-Каїда» давала винагороду у 100 тисяч доларів. Загрози на адресу карикатуриста почали надходити після того, як він у 2007 році зобразив собаку з головою пророка, що образило мусульман.

Він перебував під цілодобовою охороною.

У липні цього року, як повідомляли «ФАКТИ», в Данії помер художник, чиї карикатури на пророка Мухаммеда викликали заворушення і загибель 150 осіб.

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