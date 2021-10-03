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Російський «Супутник V» виявився «гірким провалом»: в Європі розкритикували «вакцину Путіна»

16:42 3 жовтня 2021
вакцина

Російська вакцина проти коронавірусу «Супутник V» дотепер не сертифікована Європейським агентством з лікарських засобів. Від препарату відмовляються не тільки на внутрішньому російському ринку, але й на міжнародному. Зокрема, Словаччина ще влітку повернула величезну партію «Супутника».

Французьке видання L'Express пише, що близько 34% громадян РФ відмовляються від вакцинації, що вище, ніж у Франції та США.

На тлі цього «Супутник V» можна вважати «гірким провалом».

У експертів викликають сумніви дані по російській вакцині, зокрема, однорідність її ефективності для різних вікових категорій людей.

Експерт з вакцин Жан-Даніель Лельевр з Франції, коментуючи опубліковані в журналі The Lancet дані по російській вакцині, поставив під сумнів однорідність ефективності «Супутника V», вказавши на те, що у всіх вікових групах з 18 й до 60 років, ефективність препарату приблизно однакова — близько 90%.

Тоді як зазвичай з віком ефективність знижується.

Відомо, що президент РФ Володимир Путін, який пройшов повний курс вакцинації «Супутником V», недавно пішов на самоізоляцію через те, що кілька людей в його близькому оточенні заразилися, хоча теж були вакциновані.

Нагадаємо, влада України заявила, що розробляється вітчизняна вакцина проти коронавірусу. Її поява очікується вже у 2022 році. Про це на виїзній нараді фракції «Слуга народу» у Трускавці сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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