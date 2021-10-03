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Світ

Зеленський не дзвонив: Лукашенко розповів, як відпускав затриманих «вагнерівців»

13:13 3 жовтня 2021
Затримання бойовиків

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що приймаючи рішення про передачу затриманих найманців російської ПВК Вагнера Росії, він враховував прохання самих бойовиків. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

Також Лукашенко говорить, що дізнався про прибуття бойовиків до країни від білоруських спецслужб, і це сталося одразу після того, як вони перетнули білоруський кордон.

«Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях „вагнерівців“ від кордону до готелю та у зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не телефонував», — наголосив самопроголошений президент.

Після наказу Лукашенка про затримання найманців про їх видачу майже одразу попросила і Росія, і Україна, і тоді «бацька» звернувся до старшого сина Віктора, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки. Саме він вирушив до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати, а коли всі бойовики обрали Росію, відвіз їх автобусом до кордону.

Нагадаємо, президент Зеленський також відхрестився від планування спецоперації по захопленню «вагнерівців».

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