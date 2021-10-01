У Росії оголосили в розшук журналіста, який розслідував причетність ФСБ до катастрофи малайзійського «Боїнга»

У Росії оголосили в розшук журналіста Романа Доброхотова, головного редактора агентства The Insider, відомого низкою гучних розслідувань проти Кремля і російських спецслужб. Про переслідування з боку ФСБ Доброхотов розповів в інтерв'ю Reuters.

Своє нинішнє місцезнаходження журналіст приховує, але визнав, що з Росії виїхав. У РФ упевнені, що в ніч 31 липня Доброхотов «незаконно перетнув кордон» і виїхав в Україну.

ФСБ оголосила, що буде домагатися арешту Доброхотова і суду над ним. Поки що в Москві обшукали квартири Доброхотова і його рідних, викликані на допит дружина і батько журналіста.

The Insider відомий тим, що разом з Bellingcat займався розслідуванням обставин збиття малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом. В процесі розслідувачі прийшли до висновку про причетність спецслужб Росії до фабрикації фейків про трагедію рейса MH17. Також було встановлено, що в перевезенні в Україну ЗРК «Бук», яким збили «Боїнг», брав участь російський офіцер.

Ще одним резонансним розслідуванням The Insider стала справа про отруєння сім'ї Скрипаля. Роман Доброхотов та його команда вийшли на слід четвертого співробітника ГРУ РФ, який разом з агентами Петровим, Бошировим і Федотовим засвітився в операції.

Після отруєння в РФ опозиціонера Олексія Навального The Insider допоміг встановити співробітників спецслужб, які стояли за спецоперацією.

Фото Роман Доброхотов / Facebook

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