Саакашвілі заарештований в Грузії

Колишнього президент Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, який раніше резонансно прокоментував статтю Путіна, затримали в Тбілісі. Про це повідомляють «Новини Грузії».

«Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який розшукувався, затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи», — заявив на брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За його словами, правоохоронці провели операцію «на вищому рівні». Він зазначив, що у силовиків була інформація про маршрут пересування Саакашвілі з України в Грузію. Ніяких доказів затримання колишнього президента на брифінгу не надали.

За даними гендиректора опозиційного телеканалу «Мтавари» Нікі Гварамія, політика затримали в Тбілісі, і зараз він знаходиться у в'язниці міста Руставі недалеко від столиці.

Саакашвілі анонсував приїзд до Грузії до муніципальних виборів, які відбудуться в суботу, 2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Грузія повернула в Україну свого посла, якого відкликала після того, як Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України.

Фото: Facebook Міхеїла Саакашвілі

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