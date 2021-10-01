26.51 / 26.69 30.62 / 30.98
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Саакашвілі заарештований в Грузії

19:48 1 жовтня 2021
Міхеїл Саакашвілі

Колишнього президент Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, який раніше резонансно прокоментував статтю Путіна, затримали в Тбілісі. Про це повідомляють «Новини Грузії».

«Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який розшукувався, затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи», — заявив на брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За його словами, правоохоронці провели операцію «на вищому рівні». Він зазначив, що у силовиків була інформація про маршрут пересування Саакашвілі з України в Грузію. Ніяких доказів затримання колишнього президента на брифінгу не надали.

За даними гендиректора опозиційного телеканалу «Мтавари» Нікі Гварамія, політика затримали в Тбілісі, і зараз він знаходиться у в'язниці міста Руставі недалеко від столиці.

Саакашвілі анонсував приїзд до Грузії до муніципальних виборів, які відбудуться в суботу, 2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Грузія повернула в Україну свого посла, якого відкликала після того, як Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України.

Фото: Facebook Міхеїла Саакашвілі

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.