У Санкт-Петербурзі вперше за 120 років обвінчався нащадок царської династії Романових

У Ісаакіївському соборі у Санкт-Петербурзі вперше за 120 років відбулося помпезне вінчання нащадка царської династії Романових. Георгій Романов — син Марії Романової (онуки великого князя Кирила Володимировича, двоюрідного брата Миколи II) і прусського принца Франца Вільгельма Гогенцоллерна. Народився Георгій у Мадриді. Здобув освіту в Європі, працював у Європарламенті та Єврокомісії, був радником директора «Норильського нікелю». У Росії він вперше побував у 1992 році.

Сьогодні в Ісаакіївському соборі вінчаються нащадок Миколи ll Георгій Романов та дочка італійського дипломата Ребекка Беттаріні.

Це перше весілля члена династії Романових за 120 років.



Чую хрест французьких булок pic.twitter.com/wMnnySCrVn - Дикий Петербург (@Wild_SPb) October 1, 2021

40-річний спадкоємець династії Романових взяв за дружину 39-річну дочку італійського дипломата Ребекку Беттаріні. 24 вересня вони уклали цивільний шлюб, розписавшись у московському РАГСі. А вінчатися прибули до Петербурга.

Заради чоловіка Ребекка, яка з 2017 року була директором благодійного Російського Імператорського фонду, прийняла православ'я і нове ім'я - Вікторія.

На весіллі очікувалися такі високі гості, як королева Іспанії Софія (мати правлячого короля Філіпа), колишній цар Болгарії Симеон та інші представники аристократичних родин Європи.

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