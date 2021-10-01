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У Санкт-Петербурзі вперше за 120 років обвінчався нащадок царської династії Романових

12:57 1 жовтня 2021
Георгій Романов з нареченою

У Ісаакіївському соборі у Санкт-Петербурзі вперше за 120 років відбулося помпезне вінчання нащадка царської династії Романових. Георгій Романов — син Марії Романової (онуки великого князя Кирила Володимировича, двоюрідного брата Миколи II) і прусського принца Франца Вільгельма Гогенцоллерна. Народився Георгій у Мадриді. Здобув освіту в Європі, працював у Європарламенті та Єврокомісії, був радником директора «Норильського нікелю». У Росії він вперше побував у 1992 році.

40-річний спадкоємець династії Романових взяв за дружину 39-річну дочку італійського дипломата Ребекку Беттаріні. 24 вересня вони уклали цивільний шлюб, розписавшись у московському РАГСі. А вінчатися прибули до  Петербурга.

Заради чоловіка Ребекка, яка з 2017 року була директором благодійного Російського Імператорського фонду, прийняла православ'я і нове ім'я - Вікторія.

На весіллі очікувалися такі високі гості, як королева Іспанії Софія (мати правлячого короля Філіпа), колишній цар Болгарії Симеон та інші представники аристократичних родин Європи.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Європі бум «королівських весіль»: італійський принц одружився з дочкою шотландського графа.

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