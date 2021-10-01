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Злодії вкрали з цвинтаря статую вершника вагою 150 кілограмів

9:44 1 жовтня 2021
статуя Драммонда

На історичному кладовищі Drummond Hill Cemetery міста Ніагара-Фоллс у канадській провінції Онтаріо невідомі злодії вкрали статую вершника вагою 150 кілограмів. Бронзова статуя національного героя Гордона Драммонда, який був учасником англо-американської війни 1812−1815 років, була встановлена на досить високому бетонному постаменті. Висота самої статуї — близько метра. Злодіям вочевидь було потрібно спеціальне обладнання для її демонтажу.

«Крадіжка генерал-лейтенанта Драммонд була трудомісткою справою. Можливо, з використанням автомобіля для перевезення статуї. Я б подумав, що у них, ймовірно, були з собою інструменти. Її не можна було просто відірвати», — наводить слова управителя міськими кладовищами Марка Річардсона видання New York Daily News.

При цьому викрадачам вдалося залишитися непоміченими. Поліція намагається напасти на слід злочинців. І звернулася до тих, хто живе по сусідству, з проханням перевірити свої камери відеоспостереження — раптом помітять щось підозріле.

Влада також попросила переробників металу бути напоготові на випадок, якщо хтось принесе статую для перетоплювання.

«Ми спустошені та приголомшені тим, що трапилося», — сказав Річардсон.

Статуя була встановлена на честь битви при Ландіс-Лейн. Вона була одним з найбільш кровопролитних боїв на території Канади. Американська армія зазнала такі серйозні втрати, що їй довелося почати відступ. Британськими військами командував Драммонд, який згодом став генерал-губернатором Канади.

Раніше «ФАКТИ» писали — Винесли 300-кілограмовий сейф з документами і грошима: на Закарпатті нахабні злодії обікрали сільську церкву.

Фото Niagara Falls Police

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