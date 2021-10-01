Зірка TikTok загинув у автокатастрофі, тікаючи від поліції — з собою на той світ він прихопив ще трьох осіб

Зірка соцмережі TikTok Габріель Салазар, відомий під ніком Gabenotbabe, загинув в автокатастрофі у віці 19 років у місті Сан-Антоніо (американський штат Техас). Як повідомляє видання People, хлопець, який був за кермом автомобіля Chevrolet Camaro, вночі намагався втекти від поліцейської погоні та перевищив швидкість.

Машина з'їхала з дороги, врізалася в дерева, кілька разів перекинулася і загорілася. На місці загинув не тільки Салазар, а й троє його пасажирів — чоловіки у віці 41 року, 23 і 36 років.

Причина інтересу поліції до машини Салазара не повідомляється.

У соцмережі TikTok у Габріеля було майже два мільйони підписників. Він публікував відео своїх комедійних скетчів, танців і співу під фонограми. Свій останній пост в Instagram Салазар опублікував менш ніж за тиждень до своєї загибелі. На фото він позує біля машини та за кермом.

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фото Instagram

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