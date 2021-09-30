Загинули 116 осіб: в Еквадорі ув'язнені влаштували криваву бійку в тюрмі

У в'язниці місті Гуаякіль на заході Еквадору банди, що ворогують, влаштували криваву бійку, в ході якої загинули щонайменше 116 осіб (шестеро з них були обезголовлені) і ще близько 80 людей поранено. Ув'язнені застосовували вогнепальну зброю, гранати та динаміт.

Як повідомляє видання New York Daily News, члени злочинного угруповання, яких утримували в одному крилі в'язниці, пробралися в інше через дірку, зроблену в стіні, та напали на своїх конкурентів. Банди пов'язані з двома впливовими мексиканськими наркокартелями.

Щоб відновити контроль, довелося залучити підкріплення з 500 поліціянтів.

Це була найкривавіша бійня в тюрмі за всю історію Еквадору — попри те, що у виправних установах цієї країни часто відбуваються спалахи насильства.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бійня у трамвайному депо: 10 людей стали жертвами масового вбивства в США.

фото Twitter

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