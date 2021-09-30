Екс-президента Франції Ніколя Саркозі засудили до року в'язниці

Суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до одного року в'язниці. Він визнаний винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії у 2012 році. Як повідомляє видання The Guardian, 66-річному Саркозі, який в суді не був присутній, дозволили відбувати покарання поза тюремними стінами. Він буде перебувати під домашнім арештом з електронним браслетом.

Слідство дійшло висновку, що політик витратив на передвиборчу кампанію 43 мільйони євро. Він знав про поріг витрат на виборчу кампанію, але перевищив його майже вдвічі. За даними звинувачення, виборчий штаб політика використовував фальшиві рахунки, щоб приховати перевищення витрат.

Саркозі займав пост президента країни з 2007 по 2012 рік.

У березні Саркозі був засуджений до трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, у справі про корупцію та торгівлю впливом. Після цього політик подав апеляцію.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter