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У США охоронець школи вистрілив в голову 18-річній учениці — у дівчини смерть мозку

13:09 30 вересня 2021
Мона

У місті Лонг-Біч в американському штаті Каліфорнія охоронець однієї зі шкіл вистрілив в голову 18-річній учениці.

Як повідомляє видання The New York Post, Мона Родрігес, у якій є п'ятимісячний син, побилася в школі з 15-річною дівчинкою. Охоронець, розбороняючи бійку, погрожував школяркам балончиком зі сльозогінним газом.

Мона та її противниця розійшлися. Родрігес сіла в машину, де її чекали 16-річний брат і 20-річний бойфренд — батько її дитини. Коли автомобіль вже від'їжджав зі стоянки, він ледь не збив з ніг охоронця, і той двічі вистрілив йому вслід. Одна з куль влучила в Мону, яка сиділа на місці пасажира.

Молоду матір доставили до лікарні, де лікарі констатували смерть мозку. Рідним повідомили, що вона не виживе. Сім'я Мони вимагає справедливості. Охоронець відсторонений від роботи. Ведеться слідство.

Раніше «ФАКТИ» писали — Студенти вистрибували з вікон: юнак відкрив стрілянину в університеті в російській Пермі.

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