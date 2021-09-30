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Японська версія Меган і Гаррі: нареченого принцеси Мако нещадно розкритикували за неналежний зовнішній вигляд

11:19 30 вересня 2021
Принцеса Мако та її наречений

Напередодні весілля з принцесою Мако в Японію повернувся її наречений Кей Комуро, який останнім часом працює в США — в одній з юридичних фірм Нью-Йорка. Прибуття 29-річного Комуро до токійського аеропорту Наріта викликало небувалий ажіотаж у японських ЗМІ, а також в соцмережах. За машиною Кея, який покинув аеропорт, навіть слідував вертоліт, який знімав її зверху.

Майбутнього чоловіка племінниці правлячого імператора Нарухіто нещадно розкритикували за його «неналежний» зовнішній вигляд. Кею дісталося за те, що він був без краватки, а також за надто легковажну зачіску: своє волосся, що відросло, він зібрав у хвіст. Комуро звинуватили у порушенні японських традицій. У цій країні коротка стрижка чоловіка вважається свідченням його поваги до соціальних норм. У соцмережах відеоролики, де висміювали зачіску Комуро, набирали мільйони переглядів.

Журналіст французького інформаційного агентства AFP Ендрю Маккерді поспівчував Комуро, опублікувавши пост в соцмережі Twitter. «Відмінна перша смуга сьогоднішньої газети Nikkan Sports з заголовком „Кей Комура повертається з хвостиком“. Злочин століття з доказами, представленими з різних кутів. Б'юся об заклад, на ньому ще й були туфлі без шкарпеток», — іронічно написав він.

Мако і Кея, як пише New York Post, вже називають японською версією британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Тих теж «піддавали цькуванню» місцеві ЗМІ. Після чого вони поїхали на постійне місце проживання в Америку. Після весілля Мако і Кей теж оселяться в США.

Раніше Комуро вже виявився втягнутим у фінансовий скандал через свою матір. Жінка позичила велику суму грошей у свого тепер уже колишнього нареченого. І не повернула їх. Частина цієї суми була витрачена на освіту Кея.

Повідомлялося, що принцеса всупереч традиціям збирається відмовитися від 150 мільйонів єн (майже 1,4 мільйона доларів), які японський уряд зазвичай виплачує жінкам з імператорської родини, які втратили свій королівський статус при вступі в шлюб. Після весілля з простолюдином Кеєм Мако за законом позбудеться свого титулу.

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