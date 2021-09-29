Байдену зробили третє щеплення від коронавірусу

Американська влада покладає великі надії на масову вакцинацію в боротьбі проти коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена схвалила обов'язкові щеплення для всіх військовослужбовців, а також для деяких державних службовців. Також розпочато вакцинацію підлітків у віці від 12 років.

Крім того, ухвалили рішення колоти третю дозу людям від 65 років. Президент Байден зробив собі це так зване бустерне щеплення. Репортаж про це показали всі американські телеканали. «Я знаю, що мені стільки не даси, але я вже старше 65 років. Тому сьогодні я отримую свою бустерну дозу», — заявив Байден. Нагадаємо, 46-му президенту США 78 років. Першу й другу дози він отримав взимку, коли ще не зайняв крісло в Овальному кабінеті Білого дому.

Разом з літніми людьми схвалене бустерне щеплення також для представників різноманітних груп ризику. Для ревакцинації використовується тільки вакцина Pfizer.

Байден повідомив, що його дружина Джілл також зробить собі третє щеплення, але пізніше. Терміни він не уточнив.

Нагадаємо, в Україні теж рекомендують дозволити вакцинацію дітей проти коронавірусу. Першою групою мають стати підлітки 12−18 років.

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