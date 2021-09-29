Паніка у водіїв і величезні черги на АЗС: що відбувається у Великобританії

У Британії вже тиждень триває масштабна криза. На заправках вишикувалися величезні черги машин, водії безрезультатно намагаються наповнити баки, побоюючись браку бензину та дизельного пального. Багато заправок закрилося. Вулиці в багатьох районах королівства повністю заблоковані довгими пробками.

Ажіотаж виник на тлі повідомлень ЗМІ про брак водіїв цистерн, які розвозять пальне по АЗС. Влада запевняє, що на нафтопереробних заводах бензину більш ніж достатньо. Вони звинувачують громадян, які піддалися паніці й масово скуповують пальне «про всяк випадок». Проте уряд визнає, що проблема дефіциту водіїв вантажівок реальна. У Британії не вистачає понад 100 тисяч представників цієї професії. І це створює серйозні проблеми не тільки у сфері постачання пального на АЗС, а й для супермаркетів, громадського харчування та навіть медичних установ.

Уряд Бориса Джонсона заявив, що в разі потреби для перевезення бензину та контролювання його розподілу буде пущена в дію армія. Поки влада вирішила залучити 75 армійських водіїв. Їх число буде подвоєно, якщо знадобиться. Стільки ж військовослужбовців використовується як допоміжний персонал.

Однак проблема дефіциту бензину зберігається. Його ціна на заправках зросла до восьмирічного максимуму.

Лікарі-терапевти, які працюють в малонаселених районах, де без машини не обійтися, стурбовані тим, що їм доведеться скоротити кількість відвідувань пацієнтів вдома через брак пального. У Лондоні один водій машини швидкої допомоги заявив BBC, що безрезультатно намагався заправитися на кількох заправних станціях. Медики вимагають від влади виділити певну кількість АЗС, які будуть обслуговувати виключно лікарів і бригади швидкої допомоги.

Експерти вважають, що проблему дефіциту водіїв вантажівок швидко вирішити не вдасться. Їхній середній вік в Британії становить 55 років. Раніше тих, хто йде на пенсію, замінювали іноземці, однак після Brexit вони не хочуть ризикувати та вважають за краще шукати роботу в інших країнах. Британська влада вже оголосила про видачу тимчасових (до Різдва) віз для 5 000 іноземних водіїв великовантажних автомобілів та 5 500 працівників птахофабрик. Річ у тім, що, як вважають багато хто з місцевих фермерів, до Різдва піддані Її Величності зіткнуться ще й з дефіцитом індичок, без яких неможливо уявити традиційний британський різдвяний стіл.

«ФАКТИ» розповідали також про подорожчання пального у вересні на українських заправках. У нашій країні причиною стали не ринкові фактори, а державне регулювання, запроваджене ще навесні цього року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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