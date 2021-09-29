Найвродливіша королева у світі показала своїх дочок-принцес, привітавши їх з днем народження
Королева Йорданії Ранія, яку багато разів визнавали найвродливішою з усіх представниць королівських сімей світу, показала своїх дочок-принцес, опублікувавши фото з ними та привітавши своїх дівчаток з днем народження. Принцесі Сальме виповнився 21 рік 26 вересня, а принцеса Іман відсвяткувала 25-річчя наступного дня — 27-го вересня.
Дружина короля Абдалли II також поділилася роликом, до якого увійшли домашні відео, зроблені в дитинстві принцес.
Іман закінчила престижну школу дизайну в Нью-Йорку. А її молодша сестра стала першою жінкою в Йорданії, якій вдалося вивчитися на льотчика, закінчивши курси в Королівській військовій академії Сандхерст в Британії.
Всього у королеви Ранії та короля Абдалли є четверо дітей. Спадкоємцю престолу принцу Хуссейну вже 27 років. Молодшому принцу Хашиму — 16.
Після святкування днів народження сестер стало відомо, що спадковий принц Йорданії заразився коронавірусом. Його Високість ізольовано.
У липні, як писали «ФАКТИ», король і королева Йорданії зустрілися у Вашингтоні з Джо Байденом і його дружиною.
фото Instagram392
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