У Мінську айтішник відкрив вогонь по співробітникам КДБ під час штурму квартири: відео та подробиці трагедії

У Мінську програміст відкрив вогонь по співробітниках КДБ, які прийшли його арештовувати. Коли шестеро осіб зламали двері і увірвалися в квартиру, господар житла вже тримав напоготові рушницю і зустрів стріляниною нежданих гостей. Один із співробітників КДБ був убитий. Коли його колеги відкрили вогонь, смертельні поранення отримав і айтішник. Білоруський журналіст Дмитро Галко опублікував відео з місця подій.

«Спроба вломитися в квартиру айтішника закінчилася стріляниною. Убито співробітника КДБ. На жаль, власник квартири, співробітник EPAM Systems, також застрелений. Думаю, якщо б їх зустрічали так хоча б в одному з десяти випадків, ми б жили в іншій країні», — вважає Галко.

Відео 18+

У білоруському Слідкомі підтверджують, що співробітник КДБ загинув на місці. За офіційною версією, спецзагін прийшову квартиру в пошуках терористів, а господар житла відповідно був «особливо небезпечним злочинцем».

За інформацією білоруських ЗМІ, чоловік на відео — 32-річний програміст з компанії EPAM Systems Андрій Зельцер. У нього були дружина і син. Житло належало дружині Зельцера.

У серпні корпорація EPAM опинилася в опалі у Білорусі. Олександр Лукашенко звинуватив засновника IT-компанії у фінансуванні протестів в Білорусі. «Він гроші сюди перераховував на протестні акції. А там пов'язаний зі спецслужбами. Гроші дали — перераховували, а вони тут ділили. Це ненормально», — заявляв Лукашенко

Російський соціолог і блогер Ігор Ейдман, коментуючи те, що трапилося в Мінську, згадав про 1937 рік, переслідування і масові арешти і визнав, що за 80 років нічого не змінилося. Попутно Ейдман навів цитату з роману «Архіпелаг Гулаг» Солженіцина: «Якби за часів масових посадок, наприклад у Ленінграді, коли садили чверть міста, люди б не сиділи по своїх нірках, мліючи від жаху при кожному стукові парадних дверей і кроках на сходах, — а зрозуміли б, що втрачати їм вже далі нічого … якби … якби … Ми просто заслужили все те, що було далі».

Нагадаємо, політолог з Білорусі Артем Шрайбман визнав, що виїхати з Білорусі — зараз найбільш правильне рішення, щоб не опинитися в СІЗО і не жити в очікуванні арешту. Тим більше, що вже були і прецеденти кримінальних справ за образу Лукашенка.

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