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Королівський гламур: принц Вільям з Кейт Міддлтон і Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру фільму «Не час помирати»

21:10 28 вересня 2021
Кейт Міддлтон і принц Вільям, принц Чарльз і Камілла

Принц Вільям з Кейт Міддлтон, а також його батько принц Чарльз зі своєю дружиною Каміллою відвідали довгоочікувану прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда в лондонському Альберт-холі. Картина під назвою «007: Не час помирати» — остання за участю актора Деніела Крейга у ролі агента 007.

Дві королівські подружні пари, які рідко виходять у світ разом, зустрілися з виконавцями головних ролей. На прем'єрний показ були запрошені медики і військовослужбовці, які відзначилися під час пандемії коронавірусу.

39-річна герцогиня Кембриджська з'явилася на червоній килимовій доріжці у золотій сукні з накидкою від Jenny Packhamта була просто чарівна. «Справжня принцеса!», — відреагували користувачі мережі.

74-річна герцогиня Корнуольська була у блакитній блискучій сукні.

У 2015 році Кейт Міддлтон і принц Вільям побували на прем'єрі попередньої частини «бондіани» — «007 Спектр». Тоді їх супроводжував старший брат Вільяма принц Гаррі, який ще не був знайомий зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл.

Лашана Лінч, Деніел Крейг та Леа Сейду

Раніше «ФАКТИ» писали — Бургери та чіпси: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з трьома їхніми дітьми засікли в одному з пабів Норфолка.

Фото Facebook/Twitter

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