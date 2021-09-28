Королівський гламур: принц Вільям з Кейт Міддлтон і Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру фільму «Не час помирати»
Принц Вільям з Кейт Міддлтон, а також його батько принц Чарльз зі своєю дружиною Каміллою відвідали довгоочікувану прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда в лондонському Альберт-холі. Картина під назвою «007: Не час помирати» — остання за участю актора Деніела Крейга у ролі агента 007.
Дві королівські подружні пари, які рідко виходять у світ разом, зустрілися з виконавцями головних ролей. На прем'єрний показ були запрошені медики і військовослужбовці, які відзначилися під час пандемії коронавірусу.
39-річна герцогиня Кембриджська з'явилася на червоній килимовій доріжці у золотій сукні з накидкою від Jenny Packhamта була просто чарівна. «Справжня принцеса!», — відреагували користувачі мережі.
74-річна герцогиня Корнуольська була у блакитній блискучій сукні.
У 2015 році Кейт Міддлтон і принц Вільям побували на прем'єрі попередньої частини «бондіани» — «007 Спектр». Тоді їх супроводжував старший брат Вільяма принц Гаррі, який ще не був знайомий зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл.
Раніше «ФАКТИ» писали — Бургери та чіпси: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з трьома їхніми дітьми засікли в одному з пабів Норфолка.
Фото Facebook/Twitter72
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