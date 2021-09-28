«Пірсинг одна любила, вся була обвішана в 12 років»: колишній близький друг Путіна розповів про його дочок

Дочки Путіна Марія та Катерина — «прогресивні» та «дуже західні». Про це російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ Сергій Пугачов, якого РосЗМІ називали близьким другом президента РФ Володимира Путіна, заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону.

На своєму сайті Пугачов опублікував фото, з Кремля і зі свого будинку, на яких на початку 2000-х років відображені його сини Віктор і Олександр разом з дочками Путіна.

Олександр Пугачов, Катерина Путіна, Марія Путіна і Віктор Пугачов (pugachevsergei.com)

«Своєрідні. Дуже прогресивні. Вчилися в німецькій посольській школі. Пірсинг одна дівчинка любила. Вся була обвішана у віці 10−12 років. Я б сказав, вони дуже-дуже західні», — сказав Пугачов і уточнив, що любителька пірсингу — Катерина.

Він також сказав, що не знає, чи є у Путіна інші діти.

Нагадаємо, що старша дочка президента Росії Володимира Путіна Марія, яка стала об'єктом розслідування журналістів, продає свій пентхаус в Нідерландах за 2,9 млн євро. Раніше міністерство фінансів США підтвердило, що Катерина Тихонова — дочка Путіна.

Заголовне фото: kremlin.ru

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