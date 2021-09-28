Майже гола жінка: екс-прем'єр Італії виявився замішаним у сексистський скандал зі статуєю

Колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який займав цей пост з червня 2018 року по лютий 2021, виявився замішаним у сексистський скандал. Як повідомляє видання Daily Mail, політик взяв участь в церемонії відкриття бронзової статуї роботи Емануеле Стіфано у місті Сапрі, яке знаходиться у південній провінції Салерно. Статуя зображує жінку, одягнену в тонку сукню, яка, як вважають деякі, надто вже обліплює фігуру, роблячи її практично голою. І тим самим принижує жінок.

Статуя присвячена віршу «Жниця з Сапрі» італійського поета Луїджі Меркантіні — учасника революції 1848−49 років і палкого прихильника лідера визвольного руху італійського народу проти іноземного панування Джузеппе Гарібальді.

Політики-жінки з філії Демократичної партії в Палермо зажадали знести статую, яка «сексуалізує жіноче тіло». Так, депутат Лаура Болдріні назвала статую «образою жінок».

Скульптор Стіфано заявив, що хотів, щоб статуя була взагалі «повністю оголеною, бо він любить людське тіло». І що морський бриз надихнув його на створення сукні, яка, здається, розвівається на вітрі.

Він додав, що прозорий дизайн був схвалений місцевою владою і покликаний «презентувати ідеал жінки, пробудити її гордість і свідомість». І сказав, що «марно» намагатися пояснити щось людям, які «хочуть бачити тільки розпусту».

Раніше «ФАКТИ» писали — Навколо українського підручника розгорівся сексистський скандал.

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