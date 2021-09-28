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Викапаний клоун Пеннівайз: фото «демонічного» собаки стало вірусним і породило хвилю мемів

12:08 28 вересня 2021
Собака, схожа на Пеннивайз

У соцмережі Twitter стало вірусним фото собаки, що виглядає з-за сусідського паркану. Його опублікував користувач Rob N Roll (thegallowboob).

Невеликого кудлатого пса визнали схожим на персонажа фільму жахів і охрестили «демонічним» через його «смертельний погляд». Фото породило безліч мемів. Хтось порівнював собаку з зомбі у виконанні Майкла Джексона, комусь вона нагадала демона-перукаря Свіні Тода, роль якого зіграв Джонні Депп.

Однак більшість дійшла висновку, що песик — викапаний клоун Пеннівайз — зловісний персонаж з книги Стівена Кінга «Воно», екранізованої Голлівудом.

«Ніколи ще жоден собака так мене не лякав», «Вочевидь, це собака з «Кладовища домашніх тварин» Стівена Кінга ... або, можливо, реінкарнація Пеннівайза в тілі собаки», «Домашній вихованець Пеннівайза», «Цей собака замишляє вашу смерть»- писали в коментарях.

Висунули також припущення щодо того, як міг пес так високо забратися - домалювавши на паркані ноги та, як альтернативу, збудувавши піраміду з декількох тварин.

Раніше «ФАКТИ» писали — Безуспішні спроби цуценяти потоваришувати з великим ротвейлером насмішили мережу.

фото thegallowboob

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