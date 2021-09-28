Викапаний клоун Пеннівайз: фото «демонічного» собаки стало вірусним і породило хвилю мемів

У соцмережі Twitter стало вірусним фото собаки, що виглядає з-за сусідського паркану. Його опублікував користувач Rob N Roll (thegallowboob).

Невеликого кудлатого пса визнали схожим на персонажа фільму жахів і охрестили «демонічним» через його «смертельний погляд». Фото породило безліч мемів. Хтось порівнював собаку з зомбі у виконанні Майкла Джексона, комусь вона нагадала демона-перукаря Свіні Тода, роль якого зіграв Джонні Депп.

Однак більшість дійшла висновку, що песик — викапаний клоун Пеннівайз — зловісний персонаж з книги Стівена Кінга «Воно», екранізованої Голлівудом.

That thing looks like pennywise. Must be his dog pic.twitter.com/JEX5AfUooi - darkcomartist (@darkcomartist) September 28, 2021

«Ніколи ще жоден собака так мене не лякав», «Вочевидь, це собака з «Кладовища домашніх тварин» Стівена Кінга ... або, можливо, реінкарнація Пеннівайза в тілі собаки», «Домашній вихованець Пеннівайза», «Цей собака замишляє вашу смерть»- писали в коментарях.

Висунули також припущення щодо того, як міг пес так високо забратися - домалювавши на паркані ноги та, як альтернативу, збудувавши піраміду з декількох тварин.

what the hell is going on behind that fence ??? there are only two valid options: pic.twitter.com/oFwWexzU3r - Rob N Roll (@thegallowboob) September 25, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Безуспішні спроби цуценяти потоваришувати з великим ротвейлером насмішили мережу.

фото thegallowboob

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter