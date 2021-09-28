Може не працювати до кінця життя: що Ангела Меркель буде робити на пенсії

У неділю, 26 вересня, в Німеччині відбулися чергові парламентські вибори. Стало відомо, які партії пройшли у Бундестаг. Від цього залежить, хто буде новим федеральним канцлером країни та змінить Ангелу Меркель, яка обіймає цю посаду з листопада 2005 року. Вона стала першою жінкою в історії Німеччини, яка очолила уряд, і може побити рекорд безперервного перебування на цій посаді, який поки що належить Гельмуту Колю, її вчителю та покровителю.

Коль обіймав посаду канцлера 5 870 днів. Меркель, щоб перевершити його досягнення, необхідно залишатися при владі до 17 грудня 2021 року. І це цілком можливо. Підсумки нинішніх виборів говорять про те, що жодна з партій не змогла отримати абсолютну більшість у Бундестазі, що, втім, давно вже нікого у Німеччині не дивує. Отже, для формування нового кабінету міністрів буде потрібно створити коаліцію. Протягом останніх десятиліть нові канцлери та їхні уряди складали присягу в середньому через п'ять-шість тижнів після виборів. Але у 2017 році для формування нової правлячої коаліції знадобилося п'ять з половиною місяців. Отже, Меркель ще якийсь час буде керувати країною.

Ангела Меркель у Бундестазі, незабаром після свого першого обрання депутаткою понад 30 років тому (Фото DW)

І все ж вона йде. Разом з нею йде ціла епоха не тільки у житті Німеччини, а й усього світу. У цьому немає перебільшення. З 2004-го по 2017 рік Ангела Меркель 12 разів ставала найвпливовішою жінкою у світі за версією американського журналу Forbes. У 2006-му і 2007 роках журнал Time включав її в список 100 найвпливовіших людей планети, а у 2015 році визнав пані Меркель «Людиною року» і назвав найсильнішим лідером в Європі.

Вона залишалася на чолі уряду ФРН і мала вирішальне слово в Євросоюзі у той час, як, наприклад, у США змінилися на посаді президента Джордж Буш-молодший, Барак Обама та Дональд Трамп. І кожному з них доводилося зважати на думку Ангели Меркель.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель з Джорджем Бушем-молодшим, 43-м президентом США

На посаді канцлера вона пережила кілька найбільших криз в післявоєнній історії Європи. У 2010 році Меркель переконала Брюссель і Берлін у необхідності порятунку країн ЄС, які опинилися фактично банкрутами. Йдеться про Грецію, Португалію, Ірландію, Іспанію. Їм були надані багатомільярдні кредити, виділена величезна фінансова допомога. Все це робилося для порятунку загальноєвропейської валюти — євро, а також самого Євросоюзу. «Впаде євро — впаде Європа», — заявила Меркель, виступаючи 19 травня 2010 року в Бундестазі. При цьому тверда позиція канцлера в цьому питанні вдарила по її власній популярності та популярності її партії.

У 2014 році Росія анексувала Крим. Москва надала потужну підтримку проросійським сепаратистам на Донбасі. У президента Росії Володимира Путіна були куди амбітніші плани щодо України. Ангела Меркель і тодішній президент Франції Франсуа Олланд зробили величезні дипломатичні зусилля, щоб не допустити розв'язання повномасштабної війни в Європі. Були підписані Мінські угоди, які, на жаль, Кремль не виконує.

У 2015 році Меркель довелося мати справу з міграційною кризою. До Європи ринули мільйони біженців з країн Північної Африки та Азії. Це було викликано збройними конфліктами в Афганістані, Сирії, Лівії, Тунісі та низці інших держав. За наполяганням Меркель тільки Німеччина прийняла понад мільйон біженців. Однак гуманна позиція канцлерки призвела до різкого зростання злочинності в країні, сплеску тероризму на релігійній і расовій основі.

Останній рік перебування Меркель при владі був затьмарений пандемією коронавірусу. Від ковіду у Німеччині померли понад 90 тисяч осіб. Канцлерці довелося йти на непопулярні заходи — жорсткі обмеження, локдаун, носіння захисних масок тощо.

В останні роки Меркель почало зраджувати здоров'я. І це остаточно переконало її у тому, що пора відпочити. Під час свого офіційного візиту до Вашингтона у липні 2021 року канцлерка вперше погодилася відповісти на запитання журналістів, як вона уявляє собі вихід на пенсію. Зазвичай на це запитання Меркель відповідала ухильно, але цього разу дала зрозуміти, що спочатку хоче відпочити й не приймати жодних запрошень. «В першу чергу мені доведеться усвідомити, що мої колишні завдання тепер виконує хтось інший», — зізналася Меркель. І погодилася з тим, що це буде непросто. «Але я впевнена, що мені це дуже сподобається», — додала вона з усмішкою.

Зазвичай на запитання про пенсію Ангела Меркель відповідала ухильно. Але недавно дала зрозуміти, що спочатку хоче відпочити й не приймати жодних запрошень (Фото DW)

Вона розуміє, що у неї з'явиться вільний час. «За останні 16 років у мене його було небагато. Тому мені потрібно розібратися в тому, що мене дійсно цікавить. Можливо, спробую що-небудь почитати, потім мої очі почнуть закриватися від втоми, і я трохи посплю, ну, а потім подивимося, що буде далі», — пожартувала Меркель.

Відомо, що вона любить готувати. Улюблені страви канцлерки — картопляний суп і сливовий пиріг. У Німеччині їх традиційно подають на стіл восени. Однак фрау Меркель навряд чи вдасться постояти біля плити у найближчі пару місяців, як мінімум. «Я з усією відповідальністю ставлюся до своєї роботи. І це не зміниться до останнього дня мого терміну на посаді канцлера», — заявила вона.

Точно можна сказати, що до кінця нинішнього року Меркель та її чоловік, відомий хімік Йоахім Зауер залишаться в Берліні. Він продовжив свій контракт в університеті ім. Гумбольдта до початку 2022 року. Зауер є почесним професором і старшим науковим співробітником цього відомого вишу.

Ангела Меркель з чоловіком - відомим хіміком Йоахімом Зауером (Фото DW)

Він та Меркель одружилися 30 грудня 1998 року. Для обох це другий шлюб. Першим чоловіком Ангели Каснер (дівоче прізвище канцлера) був Ульріх Меркель. Вони познайомилися в університеті — разом вивчали фізику. Це було у 1977 році. Через чотири роки розлучилися. Розлучення оформили у 1982 році. Ангела вирішила залишити прізвище чоловіка. Вона не дуже любить розповідати про перше заміжжя. «Ми одружилися, бо всі одружувалися. Сьогодні це звучить безглуздо, але я підійшла до шлюбу без необхідної серйозності. Я помилилася», — якось сказала Меркель. Дітей у неї немає.

Матеріальний стан дозволяє фрау Меркель не турбуватися про своє майбутнє. Вона може не працювати до кінця життя. 17 липня їй виповнилося 67 років. Сьогодні вона заробляє 25 тисяч євро на місяць як федеральна канцлерка Німеччини. Крім того, їй належить трохи більше ніж 10 тисяч євро на місяць як депутатці Бундестагу. Коли Меркель припинить працювати, протягом трьох наступних місяців вона буде отримувати свою зарплату у повному обсязі, а потім, максимум 21 місяць, — 50 відсотків від цієї суми як фінансові виплати на перехідний період.

Ангела Меркель може розраховувати на пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро на місяць. У неї також залишається довічне право на особисту охорону та службовий автомобіль з водієм. Крім того, за Меркель, як і за іншими главами німецького уряду та президентами, збережеться офіс в будівлі Бундестагу в Берліні та невеликий штат з офіс-менеджера, двох асистентів і секретаря.

А ось якщо вона занудьгує на заслуженому відпочинку, то цілком може підшукати собі нову престижну роботу. Так зробили багато хто з її попередників. Гельмут Шмідт, наприклад, у 1982 році став одним з видавців газети Die Zeit і був дуже популярним лектором. У 2012 році в одному з інтерв'ю він зізнався: «У мене правило — менш ніж за 15 тисяч доларів я з доповідями не виступаю». Гельмут Коль заснував компанію з політичного та стратегічного консультування. І це приносило йому, як лобістові та консультанту, дуже хороший дохід.

Нещодавно у Німеччині вийшов у світ гумористичний детективний роман «Міс Меркель». Його автор Давид Зафіра припустив, що після звільнення з посади канцлера Ангела Меркель оселиться у заміському будинку у Бранденбурзі. Але їй стане нудно від розміреного сільського життя. І коли неподалік скоять вбивство, вона з радістю візьметься за розслідування.

Ангела Меркель у Парку птахів у місті Марлов у своїй рідній федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія

Книга написана з хорошим гумором, але Зафіра підіймає у ній цілком серйозну проблему — що відчуває людина, яка багато років перебувала при владі та несла відповідальність за долю всієї Європи, коли вона позбавлена звичного способу життя?

Письменник перетворив фрау Меркель на приватного детектива а-ля міс Марпл. А ось сама пані канцлерка, схоже, прекрасно усвідомлює проблему, з якою зіткнеться, пішовши на заслужений відпочинок. «Людина усвідомлює, чого їй не вистачає, лише тоді, коли вона цього позбавляється», — не так давно з сумом сказала Ангела Меркель, виступаючи в Берліні.

Нагадаємо, нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Мергель побувала з візитом у Києві.

Фото в заголовку Getty Images

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