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Світ

Вибух багатоквартирного будинку в Швеції: десятки постраждалих

10:27 28 вересня 2021
палаючий будинок

У багатоквартирному житловому будинку в центрі шведського міста Гетеборг прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа. Як повідомляє Aftonbladet, щонайменше 23 людини госпіталізовані. Три літні жінки перебувають у важкому стані. Десятки людей евакуйовано. Деякі стрибали прямо з вікон будівлі. А хтось вибрався, зв'язавши мотузку з простирадл.

Причини інциденту з'ясовуються. За відомостями поліції, вибух стався в одній з квартир. А репортер Шведського радіо заявив, що епіцентр вибуху міг розташовуватися в спортивному магазині, який знаходиться по сусідству.

Раніше, як писали «ФАКТИ», стався вибух у житловому будинку в Кривому Розі.

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