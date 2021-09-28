У справі алматинського стрілка з'явився «донбаський слід»: що відомо

54-річний житель міста Алмати (Казахстан) Ігор Дужнов, який убив п'ятьох людей при спробі виселення його з дому, воював на боці бойовиків на українському Донбасі.

«У Казахстані відбулося масове вбивство. Ветеран „ополчення ЛДНР“ Ігор Дужнов, який проживає в Алмати, набрав боргів і не став віддавати. Коли до нього прийшли правоохоронці, щоб заарештувати майно, він застрелив п'ятьох людей. Влаштована Росією на Донбасі бандитська клоака наразі поширює вірус смерті на весь пострадянський простір. І розсьорбувати наслідки доведеться ще дуже довго», — пише на своїй сторінці у соціальних мережах журналіст Денис Казанський.

Як повідомляв портал Ratel.kz, влітку 2014 року Дужнов був оголошений зниклим безвісти — він пішов з дому з карабіном «Вепр» калібру 7,62 і не повернувся. Перші позови від банку про стягнення кредиту з'явилися теж у 2014 році. А 20 вересня 2021 року він вбив з вогнепальної зброї співробітників поліції, судового виконавця та нового власника будинку, з якого намагалися виселити Дужнова з родиною.

Тим часом «Радіо Аззатик» уточнює, що ще 10 років тому компанії Дужнова оформили кредит на суму понад сто мільйонів тенге (понад 235 тисяч доларів). Кредит не змогли повернути, і банк став власником сімейного бізнесу позичальника. А у 2017 році на аукціоні продали і будинок родини. Весь цей час Дужнова і сім'ю намагалися виселити.

До речі, після розстрілу біля офісу банку влаштували пікет на підтримку екс-бойовика — люди протестували проти умов видачі кредитів, відсотків за іпотекою та виселення боржників з єдиного житла.

Нагадаємо, що нещодавно у Пермі студент влаштував бійню в університеті, убивши вісім осіб. ЗМІ з'ясували, що його батько воював на боці бойовиків на Донбасі.

Фото зі сторінки Дениса Казанського у соцмережах.

344

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter