«Терміново винайдіть вакцину проти принца Гаррі та Меган Маркл»: телеведучий Пірс Морган обрушився розкритикував Сассексів

Популярний британський телеведучий Пірс Морган, що недавно отримав перемогу над Меган Маркл, через яку втратив роботу, знову жорстко розкритикував герцога і герцогиню Сассекських.

25 вересня подружжя виступило на благодійному концерті Global Citizen Live у Нью-Йорку, де закликали багаті країни поділитися з бідними вакцинами від ковіду.

«Нам потрібна термінова вакцина, щоб врятуватися від герцога і герцогині, їхнього лицемірства, що забруднює навколишнє середовище, та їхньої цинічної кампанії по створенню суперницької королівської сім'ї відступників, які прагнуть грошей», — написав Морган у статті для видання Daily Mail. Телеведучий, який давно є ярим противником Сассексів, в черговий раз звинуватив їх у тому, що вони проповідують одне, а роблять прямо протилежне.

«Поїздка в Нью-Йорк, нібито призначена для того, щоб прочитати лекцію „надбагатим“ фармацевтичним компаніям світу на тему „рівності“, про яку привілейовані, розпещені примадонни знають буквально все з розкішного комфорту свого каліфорнійського особняка, насправді була виключно цинічною спробою створити альтернативу королівської сім'ї. І мене від цього знудило», — написав Морган.

Він нагадав, що Сассекси залишили Британію та королівську службу, тому що нібито хотіли усамітнення. А замість цього постійно з'являються на публіці, роблячи собі саморекламу і заробляючи гроші.

«Двоєдушність виражається в їхніх претензіях на ненависть до всього, що уособлює королівська сім'я та монархія, але водночас вони радісно доять свої королівські титули з непристойною жадібністю диких свиней, які знищують все на своєму шляху. Меган і Гаррі назавжди вперлися носами у царське корито, і очевидно, що тепер вони мають намір тримати їх там, поки вони не стануть до огиди багатими та знаменитими», — обурювався Пірс.

Він також назвав Меган і Гаррі «королівською версією» клану Кардаш'ян — «людей без будь-яких явних талантів, крім як прагнення продаватися тим, хто пропонує найвищу ціну, і легкодухого бажання публічно виставляти брудну сімейну білизну для отримання фінансової вигоди». Тільки члени сім'ї Кардаш'ян при цьому не намагаються вдавати, що хочуть врятувати планету, а просто чесно хочуть стати мільярдерами.

Пірс Морган вже не перший, хто обурився поведінкою герцога і герцогині. Раніше «ФАКТИ» писали — Приватний літак і особистий телеоператор: Меган Маркл і принца Гаррі знову звинуватили у лицемірстві.

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