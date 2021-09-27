У президента Франції Еммануеля Макрона поцілили яйцем — відео
У президента Франції Еммануеля Макрона, який прибув до міста Ліон та відвідав виставку, якийсь противник його політики кинув яйце. Як пише Le Figaro, снаряд влучив президенту в голову ззаду, але не розбився, а відскочив. При цьому «яйцекидач» вигукнув: «Хай живе революція!».
Охоронці в паніці почали прикривати Макрона. Молодого революціонера, який вчинив замах на главу держави, затримали співробітники служби безпеки.
Відео інциденту потрапили до мережі.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre — IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
А напередодні Макрон подав скаргу в прокуратуру на папараці Тібо Даліфарда через вторгнення у приватне життя. Фотограф зняв Макрона під час катання на гідроциклі минулого року.
У червні, як писали «ФАКТИ», Макрон отримав ляпаса.398
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