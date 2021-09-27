26.58 / 26.76 31.03 / 31.38
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У президента Франції Еммануеля Макрона поцілили яйцем — відео

14:14 27 вересня 2021
Еммануель Макрон

У президента Франції Еммануеля Макрона, який прибув до міста Ліон та відвідав виставку, якийсь противник його політики кинув яйце. Як пише Le Figaro, снаряд влучив президенту в голову ззаду, але не розбився, а відскочив. При цьому «яйцекидач» вигукнув: «Хай живе революція!».

Охоронці в паніці почали прикривати Макрона. Молодого революціонера, який вчинив замах на главу держави, затримали співробітники служби безпеки.

Відео інциденту потрапили до мережі.

А напередодні Макрон подав скаргу в прокуратуру на папараці Тібо Даліфарда через вторгнення у приватне життя. Фотограф зняв Макрона під час катання на гідроциклі минулого року.

У червні, як писали «ФАКТИ», Макрон отримав ляпаса.

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Усик переміг Джошуа

Усик у бою з Джошуа оригінально «відповів» на запитання, чий Крим

пенсіонери

Деяким українцям збільшать пенсію на 1600 гривень: кого стосується

оплата комуналки

Пільги скасували: хто заплатить за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими

Транспортування газу

Оприлюднено ціни на газ для населення в жовтні: у кого найнижчі тарифи (повний список постачальників)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.