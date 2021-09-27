У Росії виявили «український слід» в дивній смерті в 2013 році відомого актора Андрія Паніна

Російський актор Андрій Панін, який трагічно загинув у 2013 році, незадовго перед смертю знімався в Україні у фільмі «Ілюзія страху», і саме «український слід» в трагедії знайшли колеги актора. Вони провели власне розслідування, про результати якого розповіли в програмі «Нові російські сенсації» на каналі НТВ.

Вони нагадали, що тіло актора виявив його друг Геннадій Русин, при цьому в квартирі були калюжі крові і хаос.

Патологоанатоми назвали причиною смерті став набряк мозку, який розвинувся від черепно-мозкової травми і виявили на тілі загиблого численні гематоми і подряпини.

Офіційне слідство завершилося визнанням смерті в результаті нещасного випадку. Геннадій Русин розповів, що в тому-таки фільмі картині «Ілюзія страху» в героя Паніна заливали горілку, після чого починали жорстоко бити. І ось згідно зі списком викликів на знайденому у Паніна телефоні, останнім його абонентом був саме український режисер.

При цьому близькі актора знали, що горілку Панін ніколи не пив, хоча саме її знайшли в його квартирі.

Геннадій Русин вважає — його друга могли вбити знайомі з України, які водили його в нічний клуб в Одесі.

«Знайдено горілку. Але Андрюха ніколи не пив горілку. Це для нього ацетон був. Вина міг випити, пива міг випити. Ну і багато таких моментів, які невластиві для Андрюхи. Телевізор чомусь був перенесений в інше місце. Є бізнесмени з Одеси, які возили його в клуб «Ібіца» постійно. «Говорив:» Круті хлопці. Взагалі, таку тему пропонують «, — повідомив Русин.

Передбачається, що за результатами розслідування телеканал НТВ назве імена вбивць Паніна.

Нагадаємо, вже після смерті актор був нагороджений російської кінопремією «Ніка» за «Кращу чоловічу роль другого плану» в картині «Спокута».

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