Приватний літак і особистий телеоператор: Меган Маркл і принца Гаррі знову звинуватили у лицемірстві

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися додому до Каліфорнії після триденної поїздки до Нью-Йорка, де вони виступили на концерті Global Citizen Live. Візит герцога і герцогині Сассекських, який критики назвали «псевдокоролівськім», дав привід знову звинуватити подружжя у лицемірстві. Слово у них розминається з ділом.

Так, як пише видання Daily Mail, «еко-воїни» Гаррі та Меган, що закликають охороняти навколишнє середовище і боротися зі змінами клімату, прилетіли додому до Каліфорнії на приватному літаку. Такий вид транспорту, як відомо, якраз дуже сильно забруднює навколишнє середовище. Як і потужні люксові позашляховики, які герцог і герцогиня використовували для пересування по Нью-Йорку — від фотосесії до фотосесії. Причому їздили вони в колоні з трьох таких автомобілів, що пожирають бензин. Емісія вуглекислого газу при експлуатації такого типу машин становить 235 грамів на кілометр.

Чотири місяці тому Гаррі виголошував промову, де заявив, що «зміна клімату — одна з найбільш нагальних проблем, з якими ми стикаємося». Але попри цю лекцію, у серпні принц повернувся додому зі штату Колорадо, де взяв участь в матчі з поло, на приватному літаку вартістю 45 мільйонів доларів, що належить його другові.

Було помічено також, що Гаррі та Меган, які відвідували у Нью-Йорку офіси ООН, ВООЗ, школу в Гарлемі, меморіал жертвам теракту 11 вересня 2001 року, всюди супроводжували «їхні власні» телеоператор і фотограф. Був помічений також підозрілий дріт, що стирчав із кишені штанів онука британської королеви — імовірно, від мікрофона. ЗМІ запідозрили, що подружжя таємно записувало свої виходи у світ для майбутнього телешоу — можливо, в рамках їхньої угоди з компанією Netflix. Водночас раніше вони стверджували, що хочуть приватності і втомилися від переслідувань з боку преси.

Тим часом експерт з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що на благодійному концерті Гаррі поводився, як рок-зірка. Так, він намагався розігріти натовп за допомогою специфічних жестів — наприклад, прикладаючи долоню до вуха, вдаючи, що не чує вітань публіки. Джеймс також стверджує, що проявляти ознаки прихильності на сцені — обніматися і притискатися один до одного — Гаррі та Меган, скоріше, змусив натовп, який вимагав від них традиційних романтичних ритуалів. Після того, як Гаррі, подивившись на Меган, вимовив слова: «Моя дружина і я …» і зал вибухнув захопленими криками, стало ясно, що аудиторія очікує від них більшого.



Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл з принцом Гаррі прийшла в школу для бідних — у вбранні за вісім тисяч доларів.

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