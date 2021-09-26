Меган Маркл вийшла на сцену в мінісукні та розкритикувала жадібні фармацевтичні компанії

Меган Маркл і принц Гаррі, які прибули з візитом до Нью-Йорка, взяли участь у грандіозному благодійному концерті Global Citizen Live, де також виступали Дженніфер Лопес, Елтон Джон, Кайлі Міноуг, Ед Ширан, Біллі Айліш і багато інших зірок. Захід проходив у Центральному парку і транслювалася в прямому ефірі.

Подружжя, говорячи по черзі, виголосило зі сцени промову, в якій виступило на підтримку масової вакцинації в усьому світі і розкритикувало «ультрабагаті» фармацевтичні компанії, які «не хочуть ділитися рецептами вакцин» з бідними країнами, щоб ті могли б виробляти їх самостійно. Пара закликала розвинені країни пожертвувати тим, що розвиваються, мільярд доз вакцин від ковіду.

40-річна Меган провела у Нью-Йорку три дні, дивуючи весь цей час дивним вибором вбрання: вона постійно ходила в різних теплих пальтах - попри на 27-градусну спеку. Так, в той же день вранці вона відвідала ООН у черговому чорному кашеміровому пальті, та ще й обмотавши шию шарфом.

Тепер, як повідомляє видання Elle, вона, нарешті, одяглася по погоді - в білу мінісукню від Valentino.

Подружжя вийшло на сцену, тримаючись за руки. При словах Гаррі: «Моя дружина і я ...», публіка захоплено заревіла, а герцог і герцогиня Сассекські обнялися.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл з принцом Гаррі прийшла в школу для бідних — у вбранні за вісім тисяч доларів.

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