Принц Вільям заборонив Меган Маркл і принцу Гаррі хрестити доньку у Віндзорському замку

Церемонія хрещення дочки принца Гаррі та Меган Маркл навряд чи відбудеться в Британії. Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сассекські хочуть хрестити Лілібет Діану, яка народилася 4 червня цього року, у Віндзорському замку. Як повідомляє джерело видання Daily Express, Меган хотіла б, щоб її другу дитину хрестили в тому ж місці, де вони з Гаррі вінчалися і хрестили свого первістка Арчі — у каплиці Святого Георгія. При цьому для Меган дуже бажаним була присутність на хрестинах королеви Єлизавети.

«Деякі люди можуть сказати, що вони просто наживаються на своїх королівських зв'язках, але чому б і ні? Так вони зараз заробляють гроші», — сказав королівський кореспондент Ніл Шон. Однак, як додав він, проти цього виступив високопоставлений член королівської сім'ї.

Як стверджує інсайдер, це був принц Вільям, який так і не помирився з братом. Він вважає це «не дуже гарною ідеєю». Так що Меган і Гаррі навряд чи прибудуть до Великобританії найближчим часом. Зараз розглядається питання про їхній можливий приїзд на Різдво.

25 вересня Гаррі та Меган, які приїхали до Нью-Йорка, візьмуть участь у концерті Global Citizen Live, де також будуть виступати Елтон Джон, Кайлі Міноуг, Біллі Айлиш та інші зірки. Перед концертом подружжя зустрілося з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Напередодні, як писали «ФАКТИ», Меган Маркл з принцом Гаррі прийшла в школу для бідних в Гарлемі — у вбранні за вісім тисяч доларів.

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Фото The Mirror

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