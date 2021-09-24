Меган Маркл з принцом Гаррі прийшла в одну зі шкіл Гарлема — у вбранні за вісім тисяч доларів

Меган Маркл і принц Гаррі, які на три дні прибули до Нью-Йорка, 24 вересня нанесли візит в до однієї зі шкіл Гарлема — традиційно афроамериканського кварталу в північній частині нью-йоркського боро Манхеттен. Там Меган прочитала групі семирічних дітей свою книгу у віршах під назвою «Лавка», яку вона опублікувала у червні.

Свій візит герцог і герцогиня Сассекські подали, як «спосіб сприяти ранній грамотності».

Напередодні подружжя відвідало Всесвітній торговий центр 1, меморіал жертвам теракту 11 вересня 2001 року, зустрілися з послом США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд і побували в офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я, де зустрічалися з Челсі Клінтон — дочкою колишньої «першої пари США» Білла і Хілларі Клінтон.

Як повідомляє Daily Mail, Маркл вибрала для візиту в школу червоні вільні штани вартістю 1 680 доларів, коротке кашемірове пальто того ж відтінку від італійського бренду Loro Piana вартістю 5840 доларів і червоні туфлі на шпильках Manolo Blahnik за 665 доларів. Плюс ще ювелірні прикраси загальною вартістю 300 тисяч доларів. Це визнали не надто тактовним з боку Маркл. Адже 94% учнів цієї школи отримують безоплатне харчування, як діти з малозабезпечених сімей. «По-багатому, Меган», — пише видання.

Meghan and Harry arrive to Harlem school where 94% get free meals with the duchess wearing $ 7.5K designer pant suit https://t.co/eG1C9vhOKM pic.twitter.com/QijXTo6YNm — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2021

Meghan, joined by Prince Harry, will be reading from her book #TheBench as well as checking out a special mural made by fourth and fifth grade students. The visit to the PS 123 school is to highlight community initiatives and promote early literacy. pic.twitter.com/u7GLfneP6w - Omid Scobie (@scobie) September 24, 2021

It’s day two of Prince Harry & Meghan Markle’s visit to NYC. They’re in town for @GlobalFestival to push vaccine equity. First they’re making a couple stops along the way. This morning they visited PS 123 in East Harlem to read aloud to the students @CBSNewYork pic.twitter.com/YDa28HxXIK — Natalie Duddridge (@NatDuddridgeTV) September 24, 2021

Раніше, як писали «ФАКТИ», користувачі соцмереж дуже здивувалися, чому Меган гуляє по Нью-Йорку в теплих пальто при 27-градусній спеці.

Фото Twitter/Instagram

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter