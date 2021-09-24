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Пермський стрілок Бекмансуров прийшов до тями і заявив, що у нього амнезія

17:36 24 вересня 2021
Тимур Бекмансуров

«Пермський стрілок» Тимур Бекмансуров прийшов до тями. Про це на брифінгу повідомила міністр охорони здоров'я Прикам'я Анастасія Крутень, інформує Mash.

У той же час, за її словами, 19-річний хлопець стверджує, що не розуміє, де перебуває, не пам'ятає, що сталося, запитує у лікарів, чи є у нього батьки і де вони, а також періодично непритомніє.

Медики ж оцінюють стрілка як важкий — вони кажуть, що йому необхідна штучна нирка. Напередодні він переніс ще й хірургічну операцію з ампутації ступні, так як лікарі, за даними 74.ru, отримали негласну вказівку зробити все, щоб зберегти йому життя.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в університеті вранці 20 вересня загинули 8 осіб, 24 постраждали. Серед постраждалих у 19 зафіксовано вогнепальні поранення. Самого Бекмансурова госпіталізували з вогнепальним пораненням — в нього стріляв патрульний, якого покликали студенти.

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