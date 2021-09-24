Кейт Міддлтон блиснула голими ногами, зігравши в теніс з 18-річною чемпіонкою US Open Еммою Радукану
39-річна герцогиня Кембриджська, яка днями була гламурною господинею вечірки в лондонській Національній портретній галереї, 24 вересня зустрілася у Національному тенісному центрі з британськими тенісистами, які повернулися додому з США. Серед них була гордість британського спорту — 18-річна Емма Радукану, яка сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат США з тенісу — US Open-2021, а також тенісист Джо Солсбері та гравці на візках Алфі Хьюітт і Гордон Райд. Кейт Міддлтона висловила їм своє захоплення і привітала з успіхами.
Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня, яка є фанаткою тенісу та й сама серйозно захоплюється цим видом спорту, також зіграла в парі з Еммою. Дружина принца Вільяма продемонструвала стрункі ноги, надівши дуже коротку спідницю-шорти.
In the presence of champions- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 24, 2021
Congratulations @EmmaRaducanu, @ joesalisbury92, @ alfiehewett6 and @ GordonReid91 on your incredible achievements in this year 's #USOpen .
We are all so proud of you! pic.twitter.com/3b5iF9ktfk
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