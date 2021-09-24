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Кейт Міддлтон блиснула голими ногами, зігравши в теніс з 18-річною чемпіонкою US Open Еммою Радукану

15:10 24 вересня 2021
Кейт Міддлтон і Емма Радукану

39-річна герцогиня Кембриджська, яка днями була гламурною господинею вечірки в лондонській Національній портретній галереї, 24 вересня зустрілася у Національному тенісному центрі з британськими тенісистами, які повернулися додому з США. Серед них була гордість британського спорту — 18-річна Емма Радукану, яка сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат США з тенісу — US Open-2021, а також тенісист Джо Солсбері та гравці на візках Алфі Хьюітт і Гордон Райд. Кейт Міддлтона висловила їм своє захоплення і привітала з успіхами.

Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня, яка є фанаткою тенісу та й сама серйозно захоплюється цим видом спорту, також зіграла в парі з Еммою. Дружина принца Вільяма продемонструвала стрункі ноги, надівши дуже коротку спідницю-шорти.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон зайнялася скелелазінням і прокотилася на гірському велосипеді.

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