П'ять туристів загинули при сходженні на Ельбрус: подробиці трагедії

У четвер, 23 вересня, в Росії група туристів потрапила в сніговий буран. В результаті п'ятеро людей загинули. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Одній з дівчат стало погано ще на початку сходження, і вона померла на руках у гіда. Потім на висоті 5400 метрів група в 20-градусний мороз потрапила в снігову бурю, вітер досягав 70 м/с. Туристи заблукали, і гіди викликали рятувальників.

За рекомендацією організатора сходження, при спуску люди розділилися на кілька груп — тих, хто йде швидше, і тих, хто повільніше. В результаті на Ельбрусі загинули п'ять учасників групи: чотири жінки та один чоловік. Вони померли через обмороження. Тіла забрати поки не вдалося.

Вісім чоловік із врятованих туристів знаходяться в стані середньої тяжкості, у багатьох сильні обмороження, один з гідів практично осліп.

Раніше на Кавказі під лавину потрапила група українських туристів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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