26.58 / 26.77 31.08 / 31.47
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

П'ять туристів загинули при сходженні на Ельбрус: подробиці трагедії

13:58 24 вересня 2021
Ельбрус

У четвер, 23 вересня, в Росії група туристів потрапила в сніговий буран. В результаті п'ятеро людей загинули. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Одній з дівчат стало погано ще на початку сходження, і вона померла на руках у гіда. Потім на висоті 5400 метрів група в 20-градусний мороз потрапила в снігову бурю, вітер досягав 70 м/с. Туристи заблукали, і гіди викликали рятувальників.

За рекомендацією організатора сходження, при спуску люди розділилися на кілька груп — тих, хто йде швидше, і тих, хто повільніше. В результаті на Ельбрусі загинули п'ять учасників групи: чотири жінки та один чоловік. Вони померли через обмороження. Тіла забрати поки не вдалося.

Вісім чоловік із врятованих туристів знаходяться в стані середньої тяжкості, у багатьох сильні обмороження, один з гідів практично осліп.

Раніше на Кавказі під лавину потрапила група українських туристів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

493

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мірошников і Крутой

Зірка російської естради визнав позашлюбного сина

Таюне

«Можу бути тільки твоєю подругою»: таємна «дружина» Винника зробила відверте зізнання

сасанчин

«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

Недалеко від місця замаху на Шефіра знайшли труп,&nbsp;— ЗМІ

Недалеко від місця замаху на Шефіра знайшли труп, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.