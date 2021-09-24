Княгиню Шарлін при князі Монако Альбері замінила кінозірка Шерон Стоун

У Монте-Карло відбувся традиційний благодійний бал «Здоров'я планети» (Gala for Planetary Health), який влаштовує Фонд князя Монако Альбера II. Свято «присвячено океану, Землі та людству».

Дружина Альбера княгиня Шарлін все ще залишається у Південній Африці, де лікується від ускладнень інфекції. Хоча князь неодноразово публічно наголошував, що у Шарлін дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям, і тільки це утримує її далеко від сім'ї, чутки про розрив між ними не вщухають.

На балу замість 43-річної княгині 63-річного Альбера супроводжувала його старша сестра принцеса Монакська та Ганноверська Кароліна, а також 63-річна кінозірка Шерон Стоун, яка нещодавно поділилася сексуальними фото в купальнику, зробленими під час відпочинку в сусідній Франції.

Серед гостей був також британський актор Орландо Блум та інші знаменитості. Однак саме Стоун, яку князь постійно тримав під руку, відчувала себе на святі господинею.

Sharon Stone poses with Prince Albert and Princess Caroline of Hanover for the 5th Monte-Carlo Gala For Planetary Healthhttps://t.co/k1OZYg32dn pic.twitter.com/L6Xzl1a1wd — ET Canada (@ETCanada) September 24, 2021

Шарлін привітала проведений захід у себе в Instagram. Княгиня, яка живе у своїй рідній країні ПАР вже багато місяців, змушена була пропустити святкування десятої річниці власного весілля, а також не змогла супроводжувати своїх шестирічних двійнят в їхній перший день у школі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шестирічна донька князя Монако Альбера та княгині Шарлін опинилася в інвалідному візку.

фото Instagram/sharonstone

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