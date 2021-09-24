Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі прилетіла з Каліфорнії до Нью-Йорка з триденним візитом, здивувала дивним вибором одягу. Меган і Гаррі відвідали Всесвітній торговий центр 1, меморіал жертвам теракту 11 вересня 2001 року, а також зустрілися з послом США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, з якої обговорили «ковід, расову справедливість і питання психічного здоров'я».



Колишня американська актриса гуляла містом в теплих вовняних пальтах — спочатку в чорному, а потім кольору верблюжої вовни. Хоча в цей день температура в Нью-Йорку досягала 27,2 градуса Цельсія, а вологість перевищувала 70%.



«Відразу видно, що вона з Каліфорнії. Я пітнію, дивлячись на неї в цьому пальті», «Хтось повинен був попередити їх про вересневу погоду в Нью-Йорку. Вона одяглася, як для глибокої осені», «Вона ніколи не навчиться одягатися по погоді? У Нью-Йорку жарко і волого, а вона — у водолазці і пальті», «Хоча б послухала прогнози погоди, перш ніж пакувати валізу», — писали в коментарях.

Тим часом журналісти видання Daily Mail помітили, що Меган і Гаррі супроводжували агенти Міністерства внутрішньої безпеки США, які ходили за ними по п'ятах. А трохи далі трималися поліцейські з автоматами. Видання ставить запитання — хто, власне, оплачував і організовував охорону пари.

Фото Daily Mail

Онук британської королеви та його дружина зупинилися в готелі Carlyle — улюбленому нью-йоркському готелі матері Гаррі принцеси Діани. Доба проживання в королівському номері на 22-му поверсі стоять вісім тисяч доларів. У 2014 році в цьому номері проживали старший брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.

Користувачі мережі в Британії та в США, а також багато ЗМІ були обурені тим, що з Гаррі та Меган поводяться, як з королівськими персонами — хоча вони самі відмовилися від цього статусу і тепер є приватними особами. Так, журналіст газети The New York Post Кайл Сміт у своїй колонці обурювався з приводу того, що мер Нью-Йорка і губернатор штату Нью-Йорк з такою помпою приймали Гаррі та Меган, які являють собою просто звичайних туристів.

«Ці люди заслуговують на всі ці поклони та реверанси не більш ніж королівська сім'я Канзас-Сіті», — вважає він.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найвпливовіші: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили на обкладинку журналу Time.

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